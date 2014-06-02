Cameron’dan üyelik resti

İngiltere Başbakanı David Cameron, eski Euro Bölgesi Başkanı ve Avrupa Parlamentosu üyesi Lüksemburglu politikacı Jean Claude Juncker'in AB Komisyonu Başkanı seçilmesi halinde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkacağı tehdidinde bulunduğu iddia edildi.

Almanya'nın haftalık haber dergisi Der Spiegel'in haberine göre, Cameron'ın geçen Salı günü Brüksel'deki AB zirvesinde gündeme getirdiği tehdidin ardından Başbakan Angela Merkel'in de zirvede başlangıçta İngiltere ile hareket etti ve Juncker karşıtlarının yanında yer aldı.

Ayrıca Avrupa Parlamentosu'nda Komisyon Başkanlığı ile ilgili hızlı bir oylama yapılmasını engellemeye çalıştığı ifade edilen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in liderler zirvesi öncesinde, oylamanın savaş ilanı olacağını söylediği de iddialar arasında.

Merkel, geçen Cuma günü uzun süren suskunluğunun ardından AB Komisyonu Başkanlığı için Juncker'ı desteklediğini açıklamıştı. Muhafazakâr Avrupalı politikacı Juncker de basında yer alan bu haberlere yanıt verdi. Avrupalıların kendilerine şantaj yapılmasına izin vermemesi gerektiğini belirten Juncker, hem muhafazakâr hem de sosyalist birçok Avrupalı liderin kendisini desteklediğini söyledi.