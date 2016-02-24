Cameron’dan İşçi Partisi liderine: Doğru dürüst giyin, kravat tak ve milli marş söyle

İngiltere Başbakanı David Cameron, kravat takmayı sevmeyen ve spor tarzıyla dikkat çeken ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin solcu lideri Jeremy Corbyn'e “Doğru dürüst bir takım elbise giy, kravatını tak ve milli marşı söyle” dedi.

Sputnik’in haberine göre, Parlamentodaki haftalık oturumda konuşan Cameron, annesinin Corbyn'e “Doğru dürüst bir takım elbise giy, kravatını tak ve milli marşı söyle" diye öğüt vermesi gerektiğini söyledi.

Cameron'un bu sözleri, lideri olduğu Muhafazakar Parti milletvekilleri tarafından coşkulu tezahüratlarla karşılandı.

Daha önce İngiltere ulusal marşını söylemeyerek tartışma yaratan İşçi Partisi Genel Başkanı Corbyn ise, Cameron'un ardından söz aldı ve "Rahmetli annem bana, başvurduğu sağlık kuruluşunda ücretsiz sağlık hizmeti prensibini savunmamı öğütlerdi" dedi. Corbyn, kendisine kıyafet seçimleri konusunda öğüt veren Cameron’ın, ücretsiz sağlık hizmetini savunma konusunda bir ‘anne öğüdüne’ ihtiyacı olduğunu belirtti.

Corbyn, daha sonra resmi Twitter hesabında Albert Einstein’dan alıntı yaparak "Döküntü giysilerimizden, değersiz eşyalarımızdan değil, döküntü ve değersiz fikirler ve dünya görüşlerinden utanmalıyız” mesajını paylaştı.