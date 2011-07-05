-CAMERON'DAN AFGANİSTAN'A SÜRPRİZ ZİYARET CAMP BASTION (A.A) - 04.07.2011 - İngiltere Başbakanı David Cameron, Afganistan'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Cameron, programında ülkenin güneyinde bir İngiliz askerinin kaybolması dolayısıyla değişiklik yapmak zorunda kaldı. Afganistan'ın güney eyaleti Helmand'daki en büyük İngiliz ve Amerikan üssü olan Cam Bastion'a sabah gelen Cameron'ın, bölgenin başkenti Laşkarga'ya ziyareti iptal edildi ve kayıp askerin aranması için yürütülen operasyonlara helikopterlerle hız verildi. Ordunun şu anda kendisinin ziyaretine değil kayıp askeri bulmak için yürütülen operasyonlara ağırlık vermesi gerektiğini söyleyen Cameron, ayrıca ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı paralelinde şu an 9 bin 500 olan İngiliz askerlerinin sayısının azaltılması yönünde İngiliz gazetelerine verdiği demeçleri de teyit etti. Cameron ne kadar asker çekeceklerini belirtmedi ve az miktarda olacağını söyledi. İngiltere Başbakanı, Taliban militanlarına karşı mücadelenin yeni bir aşamaya girdiğini ve Afgan polisi ile ordusunun güven kazandığını kaydetti.