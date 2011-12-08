-Cameron'a yönelik baskılar artıyor LONDRA (A.A) - 08.12.2011 - Avrupa Birliği liderleri avro borç krizi konusunda bir anlaşmaya varmak için bugün bir araya gelmeye hazırlanırken, avro bölgesinde olmayan İngiltere'nin Başbakanı David Cameron'a yönelik baskılar artıyor. İngiliz gazetelerinde bugün Cameron'a yönelik hem Brüksel'in hem de AB'ye şüpheyle bakan ülkesinin milletvekillerinin artan baskısına geniş yer verildi. Cameron'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'deki bazı milletvekilleri, avro krizinin çözümü için yapılacak herhangi bir anlaşma değişikliğine onay verilmeden önce ülkede referanduma sunulması gerektiğini söylüyor. İngiltere Başbakanı Cameron dün, İngiltere ve Londra'nın finans merkezi City'nin çıkarlarına uymayan herhangi bir değişikliği veto edeceğini söylemişti. Guardian gazetesi Cameron'ın bu sözlerinin Brüksel'deki AB Komisyonu yetkililerini kızdırdığını ve bu ifadenin "uygunsuz ve bölücü" olduğunun düşünüldüğünü yazdı. Times gazetesi de, "Cameron'ın Avrupa'nın geleceğiyle ilgili önemli bir kavşakta olduğunu" kaydetti. Financial Times gazetesi bugün başlayacak ve yarın da devam etmesi beklenen AB zirvesinde varılacak anlaşmanın önemine dikkati çekerek, "Bir başka tam pişmemiş çözümü daha kaldıramayız" yorumunu yaptı. İngiltere, Avro bölgesindeki olası bir yeni düzenlemenin AB'deki etkinliğini azaltabileceği gerekçesiyle endişe duyuyor. İngiltere'deki koalisyon hükümeti, geçen yıl göreve geldikten kısa süre sonra AB'de herhangi bir anlaşmanın onayı gibi yetki devriyle ilgili konulardan önce ülkede referanduma gidilmesi kararı almıştı. Avro bölgesinde bulunmayan İngiltere, yakın ticari ilişkileri nedeniyle Avrupa'daki borç krizinden olumsuz etkileniyor.