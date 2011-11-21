-Cameron yavaş büyümeden dert yandı LONDRA (A.A) - 21.11.2011 - İngiltere Başbakanı David Cameron, ''ülkede yavaş büyümenin bütçe açığını azaltmayı beklenenden daha zor hale getirdiğini'' söyledi. İngiliz Endüstrisi Konfederasyonunun (CBI) yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, altyapıyı düzeltmek ve genç işsizlik sorununu aşmak için önlemler alınacağını, ancak önceliğin bütçe açığını azaltmak olduğunu belirten Cameron, ''Borcu kontrol altına almak tahmin edilenden daha zor. Yüksek kamu ve özel sektör borç seviyeleri büyüme üzerinde ayak bağı oluşturuyor, dolayısıyla bu da borcun üstesinden gelmeyi daha da güçleştiriyor'' dedi. Ülkenin büyümesinin ek harcamalarla teşvik edilmesi çağrılarına karşı çıkan Cameron, ''Geleneksel resesyondan değil, borç krizinden çıkıyoruz. Daha fazla borçlanmayla finanse edilen ek harcamalarla geleneksel mali teşvikleri tartışan insanlar için doğru yanıt şu; bu sadece yanlış değil, tehlikeli biçimde yanlış'' diye konuştu. Hükümetin stratejisinin borcu ödemek ve büyümeye odaklanmak olduğunu belirten Cameron, İngiltere'nin ticaret açığını azaltması ve iç tüketimden uzaklaşarak, gelecekte sürdürülebilir büyüme için daha fazla ihracat yapmaya odaklanmasının önemli olduğuna dikkati çekti. Avro Bölgesi'nde İtalya ve İspanya gibi ülkelerin borçlanma maliyetlerinin artmasının İngiltere'nin mali planlarında piyasa güvenini sürdürmesi ihtiyacını güçlendirdiğini vurgulayan Cameron, Avro Bölgesi'ndeki krizin İngiltere ekonomisi üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ifade etti. Cameron, Avrupa'dan gelen olumsuz haberlerin güveni etkilediğini sözlerine ekledi.