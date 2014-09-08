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Dünya

Cameron: Türkiye, IŞİD tehdidinden ötürü çok endişeli

NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen İngiltere Başbakanı, Türkiye'nin karşı askeri, istihbarat ve güvenlik konularında işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi

08 Eylül 2014 23:25

İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nı Galler'de yapılan NATO Zirvesi konusunda bilgilendiren İngiltere Başbakanı David Cameron, Türkiye'nin IŞİD'a karşı işbirliği yapmak istediğini söyledi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İngiltere Başbakanı Cameron, NATO Zirvesi'nde Ukrayna krizi, NATO'nun reforme edilmesi, İslami aşırıcılık ve Afganistan'ın geleceği gibi konularla ilgili önemli kararlar alındığını dile getirdi.

IŞİD ile mücadelede Kürtlere destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Cameron, "Bu, hem silah sağlamayı hem de askerlerini eğitmeyi içeriyor" dedi. IŞİD ile mücadelenin Iraklılar tarafından yönetilmesi gerektiğini dile getiren Cameron, "Ancak bölgedeki ülkeleri bu çabaları desteklemeye teşvik etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

 

'Türkiye işbirliğine hazır'

 

Parlamentodaki oturumda Cameron'a Türkiye ile ilgili de sorular yöneltildi. "IŞİD ile mücadele çerçevesinde sınırını kontrol etmesini Türkiye'ye NATO zirvesi çerçevesinde iletip iletmediğinin" sorulması üzerine Cameron, "Türkiye sınırı konusunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. Türkiye, sınırındaki güvenliği daha da artırmak için halihazırda birçok adım attı ve yardım etmemiz için bizimle askeri, istihbarat ve güvenlik konularında işbirliği yapmak istiyor" yanıtını verdi.

Cameron, Türkiye'nin için de bulunduğu NATO üyeleri ve bölgesel aktörlerin IŞİD tehdidi karşısında ne düşündüğü yönündeki bir diğer soruya karşılık da Türkiye'nin yanıbaşındaki IŞİD tehdidinden çok endişeli olduğunu kaydetti.

 

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