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Dünya

Cameron politikalarını gözden geçirecek LONDRA (A.A)

15 Ağustos 2011 17:02

-Cameron politikalarını gözden geçirecek LONDRA (A.A) - 15.08.2011 - İngiltere Başbakanı David Cameron, kundaklama ve yağmalama olaylarının ardından hükümetin politikalarını gözden geçireceğini açıkladı. Cameron bugün Oxfordshire'da yaptığı konuşmada, "Geçen hafta gördüğümüz eşkıyalar ne bizi ne de gençliğimizi temsil ediyor" diyerek, yaşananların sorgulanması gerektiğini belirtti. İsyanların ırkla, hükümet kesintileriyle ya da yoksullukla ilgili olmadığını savunan Cameron, bunun "davranışla" ilgili olduğunu kaydetti. Şimdiye kadar politikacıların bu konuya değinmediğini, ancak bundan sonra bu soruna yönelineceğini söyleyen Cameron, şöyle konuştu: "Mücadele etmemiz gereken bir ekonomik kriz olduğunu biliyorum. Ama bugün, siyasette bulunma nedenim olan, daha büyük ve güçlü bir toplum oluşturma isteğimi tekrarlıyorum. Dolayısıyla, gelecek birkaç hafta içinde ben ve koalisyon hükümetindeki bakanlar, bozulmuş bu toplumu onarmak için yaptığımız çalışmaları gözden geçireceğiz. Okullar, sağlık, aileler, bağımlılık gibi konularda ve kültürel, yasal, bürokratik problemlerde."   Muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Ed Miliband ise olanlara ilişkin bir soruşturma başlatılmasının gerekliliğini belirterek, özellikle şiddetin yaşandığı bölgelerde soruşturmanın yürütülmesinin önemini vurguladı. Miliband, Başbakan Cameron'ın yaşananların "kültürle" ilgili olduğunu söylediğini, ancak ekonomik koşulların da kültür kadar etkili olduğunu ifade etti. Bu arada, İngiltere hafta sonunu sakin geçirdi, ancak olayların nedeni ve bilançosu sorgulanmaya devam ediliyor. Geçen haftaki olaylarda 3'ü Birmingham'da, 2'si Londra'da olmak üzere toplam 5 kişi öldü, ülke genelinde 2 bine yakın kişi gözaltına alındı, bine yakın kişi de tutuklandı. Büyük şehirlerdeki mahkemeler, çok sayıda gözaltı nedeniyle aralıksız çalışıyor. Mark Duggan isimli çete üyesi olduğu iddia edilen siyahi bir kişinin polis tarafından Londra'nın Tottenham semtinde vurularak öldürülmesiyle başlayan protestolar, kısa sürede önce Londra'nın birçok semtine, daha sonra da ülkedeki diğer şehirlere yağmalama, kundaklama ve şiddet olayları olarak yayılmıştı.

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