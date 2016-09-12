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BBC Türkçe

Cameron milletvekilliğinden de istifa ediyor

İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının çıktığı referandumdan sonra başbakanlığı bırakan David Cameron, Muhafazakar Parti milletvekilliğinden de istifa edeceğini açıkladı. Cameron'un seçim bölgesinde ara seçime gidilecek.

12 Eylül 2016 20:48

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının çıktığı referandumdan sonra başbakanlığı bırakan David Cameron, Muhafazakar Parti milletvekilliğinden de istifa edeceğini açıkladı.

Bu durumda Cameron'un seçim bölgesi olan Oxford yakınlarındaki Witney'de ara seçim yapılması gerekecek.

Cameron Haziran ayında yapılan AB'den ayrılık referandumu öncesinde, Avrupa Birliğinde kalma yönünde kampanya yürütmüş, ancak referandumda aksi sonuç çıkınca başbakanlıktan istifa etmişti.

Muhafazakar Parti içinde yapılan liderlik yarışını önde bitiren partinin kıdemli politikacılarından Theresa May başbakanlığı devralmışt.

David Cameron önce gelecek seçime kadar milletvekilliğini sürdüreceğini söylemişti ama bu kararını değiştirdiği anlaşılıyor.

2001 yılından bu yana parlamentoda Witney'i temsil eden Cameron 2005 yılında parti lideri 2010 yılında da başbakan olmuştu.

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