-CAMERON MECLİSİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI LONDRA (A.A) - 09.08.2011 - İngiltere Başbakanı David Cameron, ülkedeki olaylar üzerine meclisi toplanmak üzere yaz tatilinden geri çağırdı. "Bu açıkça ve basitçe suçtur" diyen Cameron, Downing Street'teki makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnsanların İngiltere sokaklarına düzenin gelmesi için gerekli herşeyin yapılacağından hiç şüphe duymaması gerekir" dedi. Meclisin perşembe günü toplanacağını söyleyen Cameron, Londra sokaklarındaki yanmış, camları indirilmiş binalardan oluşan manzarayı "korkunç" olarak nitelendirdi. Cameron, bununla birlikte polise yardımcı olması için orduyu göreve çağırma gibi tedbirlere başvurmaktan kaçındı. Polisin izinlerini kaldıran ve ülkenin dört bir yanından takviye alınacağını belirten Cameron, dün 6 bin polisin görevde olduğunu, bu akşam itibariyle Londra sokaklarında 16 bin polisin bulunacağını söyledi. Cameron, şimdiye kadar 450 kişinin gözaltına alındığını söyledi ve "Gerek ben gerekse hükümet adaletin yerine getirilmesine kararlıyız" dedi. Londra polisi de Londra'da başlayan ve diğer kentlere yayılan olaylarda 14 kişinin yaralandığını bildirdi.