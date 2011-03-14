-CAMERON: LİBYA'DA SAVAŞA GİRMEYE NİYETİMİZ YOK LONDRA/CENEVRE (A.A) - 14.03.2011 - İngiltere Başbakanı David Cameron, ülkesinin Libya'daki bir savaşa girmeye niyeti olmadığını bildirdi. Cameron, mecliste İngiltere'nin savaşa sürüklenip süreklenmeyeceği konusundaki bir soru üzerine, "Yeni bir savaşa girmeye veya bir istila veya büyük kara güçlerinin girmesine niyetimiz yok" dedi. David Cameron, Libya'ya barışçıl geçiş şansı tanımak için ''bu kabul edilemez, yasa dışı rejime baskının nasıl artırılabileceği'' konusunda odaklandıklarını söyledi. İngiliz makamlarının Libya'ya ait yaklaşık 14 milyar avro değerinde mal varlığı ve parayı dondurduğunu belirten Cameron, Libya'nın malvarlıklarının dondurulmasına hız verilmesinin, Trablus'a Avrupa ülkelerinin ambargo kararına bağlı olduğunu kaydetti. İngiliz medyasına göre, Albay Kaddafi'nin Birleşik Krallık'taki mal ve para varlığı, 23,1 milyar avroyu buluyor. Bu arada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri David Pillay'ın yardımcısı Kyung-wha Kang, uluslararası camiayı, Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin şiddetinden Libyalı sivilleri korumak çin acil harekete geçmeye davet etti. Kyung-wha Kang, "Albay Kaddafi hükümeti sivillere büyük, ayrım gözetmeyen saldırılar yapmayı tercih etti. Bunları koruma sorumluluğu şimdi uluslararası toplumdadır" dedi.