Cameron: İran'a baskıyı artırmanın zamanı geldi

T24 - İngiltere Başbakanı David Cameron, İran'ın nükleer programından vazgeçmesi için baskıyı artırmanın zamanının geldiğini söyledi.



Cameron, son 6 yıldır anlaşma arayışlarını sürdürerek ancak baskı uygulamaya da hazırlıklı olarak çift yönlü bir politika izlediklerini belirterek, "Sanırım artık bu baskıyı artırmanın vakti geldi ve süre kısa" dedi.



Hükümetinin İran'a karşı daha sert BM ve AB yaptırımları uygulanmasını hedeflediğini ifade eden Cameron, "İhracat finansmanı, mal varlığının dondurulması ve İran rejimine gelir sağlayan bankalara karşı hareket gibi belirli bir takım alanların da kapsanması gerektiğini" söyledi.





