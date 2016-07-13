Cameron görevi bırakıyor; başbakanlık konutunun kedisi görevde kalacak

İngiltere'de Başbakan David Cameron'ın görevi İçişleri Bakanı Theresa May'e devretmesinin, başbakanlık konutunda sıçan avlaması için istihdam edilen kedi Larry'yi etkilemeyeceği açıklandı.

Larry'nin Downing Sokağı 10 numaradaki başbakanlık konutunda kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Bir hükümet sözcüsü "Larry bir memurun kedisi ve Cameronlara ait değil, dolayısıyla yerinde kalacak" dedi.

2011'de siyah bir sıçanın bir televizyon canlı yayını sırasında konutun kapısından geçerken görülmesinden sonra, Londra'daki Battersea Hayvan Barınağı'ndan alınan Larry göreve başlamıştı.

"Güçlü yırtıcı dürtüleri" olduğu söylenen Larry'nin sıçan ve farelerle mücadele görevi için iyi bir aday olduğu söylenmişti.

Larry, 1989'da Margaret Thacther döneminde başbakanlık konutunun etrafında gezerken sahiplenilen ve 1997'de emekliye ayrılan sokak kedisi Humprey'den sonra bu görevi alan ilk kedi.

Larry'nin gayrıresmi Twitter hebasında önceki gün Theresa May'in konuta gelişine ithafen "İyi bir kedi kuaförü bilen var mı? Çarşamba günü birisi üzerinde iyi bir izlenim bırakmak gerekiyor" yazmıştı.