"Cameron gazete editörünün kovulmasını istedi" iddiası

İngiltere'nin eski başbakanı David Cameron'un, Brexit sürecinde ayrılma yönünde kampanya yürüten Daily Mail gazetesinin editörünün kovulmasını istediği iddia ediliyor.

BBC'nin ulaştığı bir kaynağın verdiği bilgiye göre, Cameron bu isteği, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının oylandığı Brexit referandumu sürecinde, gazetenin patronu Lord Rothermere'a iletti.

Daily Mail gazetesi referandum sürecinde "AB'den ayrılma" yönünde kampanya yürütmüştü.

Cameron'un sözcüsü haberle ilgili olarak, "David Cameron'un gazete editörünü belirleme gibi bir düşünce içinde olacağını sanmak yanlıştır." ifadesini kullandı.

Gün yüzüne çıkan olay, Brexit sürecinde medya - siyaset ilişkilerinin kapalı kapılar ardında nasıl geliştiğine de ışık tutuyor.

[Lord Rothermere ve Cameron] Telif hakkıREX FEATURES

Image captionDaily Mail gazetesinin sahibi Lord Rothermere, gazetesinin editöryal görüşünün aksine Avrupa Birliği'nde kalma taraftarıydı.

BBC Newsnight'ın haberine göre, Cameron, yine o süreçte Başbakanlık ofisinde bir araya geldiği Daily Mail gazetesinin editörü Paul Dacre'den "üzerine bu kadar varmamasını" da istedi.

Dacre'in ise Cameron'un bu isteğine, "25 yıldır Avrupa Birliği'ne şüphe ile yaklaştığını, Brexit nedeniyle AB konusundaki editöryal çizgisini yumuşatmayacağını" cevabını verdi.

Brexit oylamasından 3 ay önce ise, Dacre, parlamento içindeki bir kaynağından, "kovulmasının talep edildiğini" öğrendi ve ayrılma adına gazetenin yürüttüğü kampanyayı "sertleştirdi".

Daily Mail'in Brexit sürecinde yürüttüğü sert kampanya, bazı gözlemcilere göre Avrupa Birliği'nden ayrılma ile sonuçlanan referandumda "oldukça etkili" bir faktör oldu.





"David Cameron'un böyle bir düşünce içinde olacağını sanmak yanlıştır"

Gazetenin sahibi Lord Rothermere, iddia ile ilgili doğrular ya da yalanlar nitelikte bir açıklama yapmadı ancak sözcüsü şunları dile getirdi: "Yıllar içinde, Lord Rothermere, gazetelerinin editörlerine yönelik olarak çeşitli başbakanlarca "sıkıştırılmış" ama daha önce kendisinin de ifade ettiği gibi gazetelerinin editöryal süreçlerine karışmamıştır."

Daily Mail gazetesinin editörü Dacre da Cameron kovulmasını istediği" iddiası ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı ancak o da şunları söyledi: "25 yıl boyunca, Daily Mail gazetesini editöryal olarak yönetme konusunda özgür oldum. Ne Jonathan Rothermere ne de babasından bir müdahale oldu. Tüm bu süreç büyük bir mutluluk ve ayrıcalıktı."

Cameron'un sözcüsü ise şunları ifade etti: "David Cameron'un gazete editörünü belirleme gibi bir düşünce içinde olacağını sanmak yanlıştır. Avrupa Birliği'nden ayrılma konusundaki tartışmaya gazetelerin katılmasına karşı olduğunu söylediği ifadeler kamuoyu önünde de dile getirmiştir. Kendisi bu görüşünü özel bir görüşmede Daily Mail editörü Paul Dacre'a ve sahibi Lord Rothermere'e de iletmiştir."