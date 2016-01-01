Cameron AB'de reformda ısrarlı



İngiltere Başbakanı David Cameron, "AB üyeliğinin ülkemizde büyük tepkiyle karşılanan taraflarının değiştirilmesi için sıkı bir mücadele veriyoruz" dedi. Londra'nın AB üyesi diğer 27 ülkeyle sıkı pazarlık halinde olduğunu kaydeden Cameron, "Bizim açımızdan belirleyici olan, Britanya ekonomisi ve ulusal güvenliğimizdir" dedi.

Referandum 2017'de

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Parti, ülkenin 1973 yılından bu yana yürüttüğü AB üyeliğini 2017 yılı sonuna kadar referanduma götürmek istiyor. 2015 Mayıs ayında yapılan genel seçim sonunda tek başına iktidar olan David Cameron liderliğindeki Muhafazakâr Parti, ülkenin AB üyeliğini referanduma götürmeden önce birlikle yeniden müzakereler yürütüyor.

Cameron'ın koşulu

AB'de belli başlı dört alanda yeniden düzenlemeye gidilmesini isteyen Cameron'ın taleplerinin başında AB ülkelerinden İngiltere'ye gelen göçmenler geliyor. David Cameron, göçmenlerin devlet yardımlarından yararlanmalarının önünün kesilmesi ve İngiltere'de en az 4 yıl yaşama koşulunun getirilmesi gerektiğini savunuyor. Cameron yalnızca taleplerinin karşılanması halinde AB üyeliğinden yana tavır alacağını belirtiyor.

'Karar çıkarsa ayrılırız'

Cameron, Kasım ayında yaptığı açıklamada, "Her problemin daha fazla Avrupa ile çözülemeyeceğini, bazen daha az Avrupa ile daha iyi sonuçlar alınabileceğini" söylemişti. Reform önerilerinin yeniden değerlendirilmesinin ya da ikinci bir referanduma gidilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan David Cameron, "Halk oylamasından AB'den ayrılalım kararı çıkarsa, ayrılırız" sözlerini kullanmıştı.