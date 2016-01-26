Cameron AB'de reform istiyor

Almanya ve İngiltere'nin başbakanları David Cameron ile Angela Merkel, İngiltere'nin

Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin halk oylaması konusunda bir telefon görüşmesi yaptı.

İngiltere başbakanlığından yapılan açıklamada, liderlerin AB referandumu konusunda

aralık ayındaki Konsey zirvesinden bu yana ilerleme kaydedildiği hususunda fikir

birliğine vardıkları belirtildi. İngiltere'nin AB antlaşmalarıyla ilgili reform taleplerinin

Birlik üyeleri tarafından iyi niyetle izlendiğine ancak şubat ayındaki AB zirvesine kadar

uzun mesafe kat edilmesi gerektiğine de açıklamada yer verildi.

Cameron önemli tavizler karşılığında ülkesinin AB'de kalmasından yana olduğunu

söylemişti. İngiltere'nin talepleri arasında AB ülkelerinden gelen göçmenlerin sosyal

yardım hakkını dört yıl sonra kazanmaları da bulunuyor. Öncelikle Doğu Avrupa

ülkelerinden gelip İngiltere'ye yerleşen AB vatandaşları bunun ayrımcılık olacağı

gerekçesiyle Cameron'un önerisine karşı çıkıyorlar.

İngiltere aynı zamanda Euro Bölgesi'ne dahil olmayan AB ülkelerinin dezavantaja

düşürülmemesini, milli meclislere daha fazla yetki tanınmasını ve ekonomik büyümeyi

engelleyici bürokratik uygulamaların kaldırılmasını da talep ediyor.

Referandum yaza

AB ile İngiltere arasındaki reform görüşmelerinin tamamlanmasının ardından İngiliz

halkı referandumla AB'de kalıp kalmayacağına karar verecek. Şubat ayındaki zirvede

mutabakat sağlandığı takdirde referandumun haziranda yapılabileceği belirtiliyor. Halk

oylamasının en geç 2017 sonlarında yapılması gerekiyor. Son anketler ‘evet' ve

‘hayır' oylarının

başa baş gittiğini gösteriyor.

Merkel ve Cameron mülteci kriziyle ilgili görüş teatisinde de bulundu. İki başbakanın,

AB'nin dış sınırlarının daha iyi korunması gerektiği ve bu konuda Türkiye ile işbirliği

yapılmasının büyük önem arz ettiği kanaatinde oldukları ifade edildi.