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Dünya
Deutsche Welle

Cameron AB'de reform istiyor

İngiltere Başbakanı Cameron, AB üyesi olarak kalmak için reform istiyor. Cameron, Londra'nın taleplerini Almanya Başbakanı Merkel'e iletti.

26 Ocak 2016 11:24

Almanya ve İngiltere'nin başbakanları David Cameron ile Angela Merkel, İngiltere'nin
Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin halk oylaması konusunda bir telefon görüşmesi yaptı.

İngiltere başbakanlığından yapılan açıklamada, liderlerin AB referandumu konusunda
aralık ayındaki Konsey zirvesinden bu yana ilerleme kaydedildiği hususunda fikir
birliğine vardıkları belirtildi. İngiltere'nin AB antlaşmalarıyla ilgili reform taleplerinin
Birlik üyeleri tarafından iyi niyetle izlendiğine ancak şubat ayındaki AB zirvesine kadar
uzun mesafe kat edilmesi gerektiğine de açıklamada yer verildi.

Cameron önemli tavizler karşılığında ülkesinin AB'de kalmasından yana olduğunu
söylemişti. İngiltere'nin talepleri arasında AB ülkelerinden gelen göçmenlerin sosyal
yardım hakkını dört yıl sonra kazanmaları da bulunuyor. Öncelikle Doğu Avrupa
ülkelerinden gelip İngiltere'ye yerleşen AB vatandaşları bunun ayrımcılık olacağı
gerekçesiyle Cameron'un önerisine karşı çıkıyorlar.

İngiltere aynı zamanda Euro Bölgesi'ne dahil olmayan AB ülkelerinin dezavantaja
düşürülmemesini, milli meclislere daha fazla yetki tanınmasını ve ekonomik büyümeyi
engelleyici bürokratik uygulamaların kaldırılmasını da talep ediyor.

Referandum yaza

AB ile İngiltere arasındaki reform görüşmelerinin tamamlanmasının ardından İngiliz
halkı referandumla AB'de kalıp kalmayacağına karar verecek. Şubat ayındaki zirvede
mutabakat sağlandığı takdirde referandumun haziranda yapılabileceği belirtiliyor. Halk
oylamasının en geç 2017 sonlarında yapılması gerekiyor. Son anketler ‘evet' ve
‘hayır' oylarının
başa baş gittiğini gösteriyor.

Merkel ve Cameron mülteci kriziyle ilgili görüş teatisinde de bulundu. İki başbakanın,
AB'nin dış sınırlarının daha iyi korunması gerektiği ve bu konuda Türkiye ile işbirliği
yapılmasının büyük önem arz ettiği kanaatinde oldukları ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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