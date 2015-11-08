Cameron AB için şartlarını bildirecek

Alman haber ajansı dpa, David Cameron'un şartlarını hafta içerisinde AB'ye resmen

bildireceğini duyurdu. İngiliz medyası ise koşulların yer aldığı listenin salı günü AB Konseyi

Başkanı Donald Tusk'a iletileceğini aktardı.

Koşullar Cameron hükümetinin AB'den talep ettiği bir takım reformları içeriyor. Ancak

taleplerin ayrıntıları hakkında bir açıklama yapılmadı.

Referandum 2017'de

David Cameron İngiltere'nin AB üyeliğini sürdürüp sürdürmemesini referandumla karara

bağlamak istiyor. Bu kapsamda 2017 yılı sonunda bir halk oylamasının yapılması gündemde.

Cameron, ülkesinin Avrupa Birliği kurumları ile olan ilişkisine yeni bir düzenleme getirmek

istiyor. Cameron'un seçim vaatlerinden biri de ülkesinin AB üyeliğini 2017 yılına kadar

referanduma götürmekti.

Anketler ise İngiliz halkının Birlik üyeliğini sürdürme konusunda kararsız olduğunu gösteriyor.