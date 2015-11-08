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Dünya
Deutsche Welle

Cameron AB için şartlarını bildirecek

İngiltere Başbakanı David Cameron İngiltere'nin AB üyeliğini sürdürmesi için talep ettikleri şartları açıklayacak.

08 Kasım 2015 15:58

Alman haber ajansı dpa, David Cameron'un şartlarını hafta içerisinde AB'ye resmen
bildireceğini duyurdu. İngiliz medyası ise koşulların yer aldığı listenin salı günü AB Konseyi
Başkanı Donald Tusk'a iletileceğini aktardı.

Koşullar Cameron hükümetinin AB'den talep ettiği bir takım reformları içeriyor. Ancak
taleplerin ayrıntıları hakkında bir açıklama yapılmadı.

Referandum 2017'de

David Cameron İngiltere'nin AB üyeliğini sürdürüp sürdürmemesini referandumla karara
bağlamak istiyor. Bu kapsamda 2017 yılı sonunda bir halk oylamasının yapılması gündemde.

Cameron, ülkesinin Avrupa Birliği kurumları ile olan ilişkisine yeni bir düzenleme getirmek
istiyor. Cameron'un seçim vaatlerinden biri de ülkesinin AB üyeliğini 2017 yılına kadar
referanduma götürmekti.

Anketler ise İngiliz halkının Birlik üyeliğini sürdürme konusunda kararsız olduğunu gösteriyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Başbakanı David CameronDavid Cameron Konseyi BaşkanıDonald TuskCameronAvrupa BirliğiBirlikDeutsche Welle Türkçe DPA/DW TY/BS

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