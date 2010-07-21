-CAMERON: "BP AYAKTA KALMALI" WASHINGTON (A.A) - 20.07.2010 - ABD Başkanı Barack Obama ile görüşen İngiltere Başbakanı David Cameron, ABD tarihinin en büyük çevre felaketine yol açan İngiliz firması BP konusunda, "BP ayakta kalmalı" dedi. İngiltere Başbakanı olarak ABD'ye ilk resmi ziyaretini yapan David Cameron, Obama ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "BP'nin ayakta kalması ve istikrarlı halde durmasının, hem ABD, hem de İngiltere ekonomisi açısından önemli olduğunu" kaydetti. Cameron, ABD'de BP'nin yol açtığı kirlilik konusunda ortaya çıkan öfkeyi anladığını söyledi. Obama ile ekonomik konulara da değindiklerini belirten Cameron, "Hedefimiz güçlü ve istikrarlı büyüme, sürdürülebilir ekonomik iyileşme" dedi. Öte yandan Obama, Lockerbie terör saldırısının sanığı Libyalı Abdül Baset el Megrahi'nin serbest bırakılıp ülkesine dönmesi konusunda alınan karara ilişkin İngiltere hükümetinin kendilerine daha detaylı bilgi aktaracağını, bunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Megrahi'nin serbest bırakılmasında BP'nin rolünün olabileceği iddia edilmişti. Cameron ise BP'nin bu konuda bir rolünün bulunmadığını, kararı İskoçya hükümetinin verdiğini söyledi. Hem Obama, hem de Cameron, Megrahi'nin serbest bırakılmasını kınadıklarını belirttiler. Obama, İran'ın nükleer programına ilişkin izlemekte olduğu politikayı sürdürmesi halinde, daha fazla izolasyonla karşılaşacağı uyarısında da bulundu. -BİRA SICAK MI İÇİLİR SOĞUK MU?- Kanada'daki G20 ekonomik zirvesi sırasında Cameron ile bira değişimi yapan Obama, "görüşmemizde, ülkelerimizden getirdiğimiz biraların en iyi sıcak mı, soğuk mu servis edilmesi gerektiği dahil çeşitli konuları konuştuk" dedi. Cameron'a hediye ettiği Chicago birasını, İngiltere Başbakanının çok beğendiğini belirten Obama, kendisine yeni bira göndereceğini söyledi. Obama, Cameron'ın kendisine hediye ettiği birayı da beğendiğini ve İngilizlerin birayı sıcak sevmesine karşın, kendisinin, hediye edilen birayı soğuk içtiğini ifade etti.