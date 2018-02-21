T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çamelili çiftçiler, Mehmetçik Vakfı için süt topluyor

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesindeki çiftçiler, topladıkları sütleri kooperatif aracılığıyla satarak, elde edilecek geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak

21 Şubat 2018 22:03

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çameli ilçesindeki çiftçiler, topladıkları sütleri kooperatif aracılığıyla satarak, elde edilecek geliri Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacak.
Çameli ilçesi Kalınkoz Kalkınma Kooperatifi\'ne bağlı Kalınkoz ve Yaylapınar Mahallesi\'ndeki yaklaşık 487 üye, kooperatifin ve Çameli Belediyesi Meclis Üyesi İdris Öz\'ün başlattığı kampanyaya destek oldu. Çiftçiler, Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanmak üzere bugüne kadar yaklaşık 7 ton süt biriktirdi. Sütün bedelinin önümüzdeki günlerde Mehmetçik Vakfı\'nın hesabına yatıracağı, dekontların ise bağış yapan tüm üreticilere ulaştırılacağı kaydedildi.
Çameli Belediyesi Meclis Üyesi İdris Öz, \"Hedefimiz 20 ton süt toplayıp satarak, maddi olarak destek sağlamak. Çamelililer olarak bir nebze olsun katkı sunmak istedik. Burada önemli olan miktarı değil, halkımızın bu türlü milli konularda birlik ve beraberliğidir\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SezginDenizli DHA DENİZLİMehmetçik VakfıKalınkoz Kalkınma KooperatifiKalınkozYaylapınar MahallesiBelediyesi MeclisSütünBuradaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24