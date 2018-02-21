Çamelili çiftçiler, Mehmetçik Vakfı için süt topluyor

Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çameli ilçesindeki çiftçiler, topladıkları sütleri kooperatif aracılığıyla satarak, elde edilecek geliri Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacak.

Çameli ilçesi Kalınkoz Kalkınma Kooperatifi\'ne bağlı Kalınkoz ve Yaylapınar Mahallesi\'ndeki yaklaşık 487 üye, kooperatifin ve Çameli Belediyesi Meclis Üyesi İdris Öz\'ün başlattığı kampanyaya destek oldu. Çiftçiler, Mehmetçik Vakfı\'na bağışlanmak üzere bugüne kadar yaklaşık 7 ton süt biriktirdi. Sütün bedelinin önümüzdeki günlerde Mehmetçik Vakfı\'nın hesabına yatıracağı, dekontların ise bağış yapan tüm üreticilere ulaştırılacağı kaydedildi.

Çameli Belediyesi Meclis Üyesi İdris Öz, \"Hedefimiz 20 ton süt toplayıp satarak, maddi olarak destek sağlamak. Çamelililer olarak bir nebze olsun katkı sunmak istedik. Burada önemli olan miktarı değil, halkımızın bu türlü milli konularda birlik ve beraberliğidir\" dedi.

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