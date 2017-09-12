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Çameli'de esrar ve hintkeneviri ele geçirildi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli İlçesi'nde bir şüphelinin ev ve tarlasında yapılan aramada, 3

12 Eylül 2017 14:06

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çameli İlçesi\'nde bir şüphelinin ev ve tarlasında yapılan aramada, 3.5 kilo esrar ile 500 kök hintkeneviri ele geçirildi.
Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Güzelyurt Mahallesi\'ndeki bir tarlada hintkeneviri yetiştirildiğini öğrendi. Bölgeye operasyon yapan jandarma ekipleri, şüpheli R.K.\'nin tarla ve evindeki aramada 500 kök hintkeneviri ile 3 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan R.K, jandarma komutanlığına götürüldü.

 

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