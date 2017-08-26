Çameli'de dağ bisikleti maratonu 

ÇAMELİ, (DHA)- TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu\'nun faaliyet programında yer alan Türkiye Dağ Bisikleti Maratonu yarın Denizli\'nin Çameli ilçesinde yapılacak.

Saat 09.30\'da Çameli Belediyesi önünden verilecek startın ardından büyük erkekler ile 30 yaş ve 40 yaş üstü master erkekler 67.5 kilometrelik parkurda pedal basıp, toplamda 2328 metre irtifa kazanacaklar. Bayanlar elit kategorisi ile 50 yaş üzeri master erkekler ise 51 kilometrelik parkurda mücadele edecekler ve 1858 metre irtifa kazanacaklar. Saat 12.30\'da Elmalı Köyü\'nde gerçekleşmesi planlanan ödül törenin ardından sporcular, antrenörler ve yöneticiler, Çameli Belediyesi\'nin Elmalı Köyü Çok Amaçlı Spor Salonu\'nda vereceği yöresel yemeğe katılacaklar. Böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, \"Çameli’de düzenlenen bu yarışma ile bisiklet sporuna olan ilginin artacağına, sağlıklı ve çevreci yaşam bilincinin bir adım daha ileri taşınacağına inanıyorum. Hedefimiz doğa sporlarını canlandırmaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederken sporculara da başarı diliyorum\" diye konuştu.

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