T24 LogoT24 Logo
Spor

Çameli'de dağ bisikleti maratonu 

ÇAMELİ, (DHA)- TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Türkiye Dağ Bisikleti Maratonu yarın Denizli'nin Çameli ilçesinde yapılacak

26 Ağustos 2017 16:09

ÇAMELİ, (DHA)- TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu\'nun faaliyet programında yer alan Türkiye Dağ Bisikleti Maratonu yarın Denizli\'nin Çameli ilçesinde yapılacak.
Saat 09.30\'da Çameli Belediyesi önünden verilecek startın ardından büyük erkekler ile 30 yaş ve 40 yaş üstü master erkekler 67.5 kilometrelik parkurda pedal basıp, toplamda 2328 metre irtifa kazanacaklar. Bayanlar elit kategorisi ile 50 yaş üzeri master erkekler ise 51 kilometrelik parkurda mücadele edecekler ve 1858 metre irtifa kazanacaklar. Saat 12.30\'da Elmalı Köyü\'nde gerçekleşmesi planlanan ödül törenin ardından sporcular, antrenörler ve yöneticiler, Çameli Belediyesi\'nin Elmalı Köyü Çok Amaçlı Spor Salonu\'nda vereceği yöresel yemeğe katılacaklar. Böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, \"Çameli’de düzenlenen bu yarışma ile bisiklet sporuna olan ilginin artacağına, sağlıklı ve çevreci yaşam bilincinin bir adım daha ileri taşınacağına inanıyorum. Hedefimiz doğa sporlarını canlandırmaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederken sporculara da başarı diliyorum\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TÜRKİYE Bisiklet FederasyonuTürkiye Dağ Bisikleti MaratonuDenizliSaatBelediyesiBayanlarElmalı KöyüBelediyesi Elmalı KöyüAmaçlı Spor SalonuBöylesineBelediye Başkanı Cengiz ArslanHedefimizEmeğiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24