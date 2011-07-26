-CAMDEN "AMY'SİZ" KALDI LONDRA (A.A) - 26.07.2011 - "Neslinin en yetenekli şarkıcısı ve şarkı yazarlarından biri" olarak kabul edilen Amy Winehouse'un ölümünün ardından, İngiltere'nin başkenti Londra'nın Camden semti hayranlarıyla dolup taşıyor. Londra'nın kuzeyindeki Camden semti, Winehouse'un ait olmakla övündüğü yerlerden biriydi. Kendisi gibi alternatif ve "aykırı" görünümlü, çok sayıda dövmeli, ilginç renkli boyalı saçlı, bol küpeli, siyah deri kıyafetli, altı kalın platformlu yüksek tabanlı ayakkabılı birçok kişinin sokaklarında yürürken, barlarında eğlenirken görülebildiği Camden'da bu aralar sessizlik hakim. Şarkıcının geçen hafta sonu ölü bulunduğu "Camden Square 30 numaradaki" evinin önüne bugünlerde çok sayıda hayranı çiçekler, notlar bırakıyor, mumlar ve tütsüler yakıyor. Kimi notun üzerinde "Seni sonsuza kadar seveceğiz ve unutmayacağız", kiminde ise "Huzur içinde yat" yazıyor. Bırakılan tişörtlerden birinin üzerindeki Amy'nin sözleri dikkati çekiyor. Geçen yıl bir dergiye verdiği demeçte Amy'ye, "Yapmak istediği ancak yapamadığı bir şey olup olmadığı" soruluyor, Amy ise bu soruya "Hayır yok. Yarın ölsem, mutlu bir kız olurdum" yanıtını veriyor. Basın mensuplarının da yoğun ilgi gösterdiği Amy Winehouse'un evinin önünde gün boyu bir polis memuru bekliyor. Şarkıcının 27 yaşında ölümünün ardından otopsi yapılırken, sonuçların toksikoloji testleri nedeniyle birkaç haftayı bulabileceği belirtiliyor. Winehouse'un bağımlılığından dolayı aşırı dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle öldüğü iddia ediliyor. Siyahi caz şarkıcılarını aratmayan sesi kadar, kabarık siyah saçları ve dövmeleri ile de simgeleşen Amy Winehouse'un cenaze töreni bugün yapılacak. Tören, sanatçının aile ve yakın arkadaşlarının katılımıyla kamuoyuna duyurulmayan bir yerde ve saatte gerçekleştirecek. Ölümüyle birlikte 2006 tarihli "Back to Black" albümü müzik listelerine yeniden giren 5 Grammy ödüllü Amy Winehouse, bu yıl 6 milyon sterlinlik servetiyle Sunday Times gazetesinin zenginler listesinde yer almıştı.