CAMDAN DÜŞEN ŞENGÜL ÖĞRETMENİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA KEŞİF KARARI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda geçen yıl, öğretmen Şengül Karaca\'yı iterek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan sanık Hasan Aydın\'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Şengül öğretmenin düştüğü yerde cansız manken kullanılarak keşif yapılmasına karar verdi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 3\'üncü celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Aydın getirildi. Ölen Şengül Karaca\'nın ağabeyi şikayetçi Yalçın Karaca ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, önceki celsede sanık tarafından dile getirilen \"Şengül Karaca\'nın kullandığı psikolojik tedavi ilaçlarının intihara yol açtığı\" iddiası üzerine Adli Tıp Kurumu\'na gönderilen yazıya gelen cevap okundu. Söz konusu cevap yazısında, bu ilaçların intihara yol açan bir etkisinin olmadığı; ancak maktulün ilacı alkollü içki ile almış olmasından kaynaklı ani karar verebilme, risk alma, cesaret gibi yan etkileri olabileceğinin yer aldığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu\'ndan gelen başka bir rapora göre ise olay yerinde bulunan pantolonun üzerindeki kanın sanığa ait olduğunun belirlediği kaydedildi.

\"KAN NASIL OLUŞTU BİLMİYORUM\"

Raporlar üzerine söz alan sanık Hasan Aydın, \"Maktule pencereden aşağı atlayınca üzerimdeki eşofmanı çıkarıp pantolon giymiştim. Pantolondaki kan nasıl oluştu bilmiyorum\" dedi.

Sanık avukatı Oğuz Çağlar Aslan ise, \"Müvekkilin pantolonuna bulaşan kan örneği bina içerisinde bulunan bir kan örneğidir ve maktuleyle bir alakası yoktur. Düşme sonucuyla bir kan sıçramasının meydana gelmesi gayet doğaldır. ayrıca kanama izleri daha önce meydanda gelmiş olabilir\" dedi. Olay yerinde keşif yapılması talebinde bulunan Avukat Aslan, \"İlaçla ilgili gelen raporda çelişki vardır. Alkolle alındığında ani karar refleksinde bulunabileceği belirtiliyor, bu nedenle bir üst kuruldan rapor aldırılmasını talep ediyorum. Müvekkilimin aleyhine olan en büyük delillerden bir tanesi maktulenin facebook\'ta yazdığı yazıdır. Kavga olan bir yerde rahatlıkla facebook açarak soğukkanlılıkla mesaj yazılmıştır. Eğer zor durumda olsaydı polis çağırırdı, halbuki böyle bir durum yoktur\" diyerek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

\"İYİ NİYETLİ OLMADIĞINI GÖSTERMEKTE\"

Şikayetçi Yalçın Karaca da \"Kardeşimle Hasan ile 10 yıldır birlikteydi. Hasan beni tanıyordu. Neden beni arayıp kardeşin intihar etti diye bilgi vermedi? Bu da sanığın iyi niyetli olmadığını göstermektedir\" dedi. Karaca\'nın avukatı Meriç Eyüboğlu da sanığın ifadesine maktulenin kullandığı ilacı 2 yıldır, daha az alkol almak için kullandıklarını söylediğini belirterek \"Maktul, psikolojik rahatsızlığı olan biri değildir. Sanık üzerindeki kan lekesini açıklayamamıştır. Ayrıca üzerindeki eşofmanı çıkarıp pantolon giymesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Üzerinde eşofman olan birisi eşi intihar ettiğinde doğrudan aşağı inmelidir. Olay yerinde keşif yapılırsa keşif mahallinde tanıkların da dinlenmesini talep ediyorum\" diye konuştu.

CANSIZ MANKEN KULLANILARAK KEŞİF YAPILACAK

Mahkeme heyeti, 11 Mayıs\'ta olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Heyet, keşiften önce Ulusal Kriminal Laboratuarı Daire Başkanlığı\'na müzekkere yazılarak 1.55 santimetre boyunda 55 kilogram ağırlığında cansız manken hazırlanarak maktulün aşağı atladığı veya atıldığı yönündeki iddialara yönelik bir bilirkişinin bildirilmesini kararlaştırdı. Ayrıca Kriminal Polis Laboratuarı\'na yazı yazılarak mahallinde ölçümler yaptırılmasına ve İstanbul Teknik Üniversitesi\'ne yazı yazılarak 3 fizik mühendisinin keşif günü bulundurulmasına da karar verildi. Keşif yerinde güvenlik tedbiri alınmasına da hükmeden heyet, tanıkların dinlenmesine hükmetti. Dosyadaki yazışmaları, dosya kapsamını dikkate alan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şengül Karaca ile sanık Hasan Aydın\'ın aynı evde yaşadıkları, olay tarihinde okul çıkışında buluştukları, yemek yiyip alkol aldıkları, daha sonra eve gittikleri, aralarında tartışma çıktığı anlatılıyor. Şengül Karaca\'nın arkadaşlarına Facebook\'tan Hasan\'ın kendisine şiddet uyguladığına dair mesaj attığı, daha sonra saat 02.00 sıralarında maktulenin evin penceresinden sokağa düştüğü belirtiliyor. İddianamede, sanık Hasan Aydın\'ın maktuleyi iterek ölümüne sebep olduğu ifade edilerek \"Kasten öldürmek\" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.



