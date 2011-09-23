Cambrige Düşesi'ne Prenses Okulu göründü

T24 - Geçtiğimiz Nisan ayında, İngiliz tahtının vârisi Prens William ile evlenerek Cambridge Düşesi olan Kate Middleton, saray adabını bir türlü öğrenemeyince "Prenses Okulu"na gönderildi.

Daily Telegraph gazetesinde yer alan haberde, genç düşesin, merhum kayınvalidesi Lady Diana'nın düştüğü hataları tekrarlamasından endişe edildiği için, böyle bir eğitime başlandığı belirtiliyor.



Middleton'ın yakın arkadaşlarına, Kraliyet Ailesi'ne gelin olduktan sonra karşılaşacağı uyum sorununu önceden düşünemediğini söylediği, "Prenses olmaya bir gecede alışırım sanmıştım" dediği iddia ediliyor.

Haberde, Prens William'ın da, eşinin "gizli tehlikelerden" kendini sakınabilmesi için, destek ağı niteliğinde bir grup insanın yönlendirmesinde hareket etmesini istediği belirtiliyor.

"Ölü bir sirk kedisi gibi"





Başka bir haber kaynağı ise, İngiltere'nin kuzeyinde Lacanshire'da bulunan Prenses Okulu'na gitmeye başlayan Middleton'a ders veren ünlü hoca Dame Marjorie Maple'ın Prenses hakkında pek hoş olmayan yorumlarda bulunduğunu öne sürdü.

Maple'ın Kate Middleton için "Çok tatlı, ayrıca harika bir gülümsemesi var, ama maalesef günümüzün kültüründen oldukça etkilenmiş. Hareketleri ölü bir sirk kedisininkini andırıyor. Onu eğitmem en az iki yılımı alır" dediği belirtiliyor. Prenses'in çatal-kaşık kullanmayı bile bilmediği, çatalla puding yediği de ifade ediliyor.

Prensese yakın kaynaklara göre, Middleton prenses olmaktan şimdiden nefret etmiş, hayatını diğer insanlar gibi devam ettirmek istiyor, ancak Prens William buna kesinlikle karşı çıkıyor.