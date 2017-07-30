Cambridge'li Türk akademisyenin 'isyanı' sosyal medyada gündem oldu

İngiltere'de Cambride Üniversitesi'nde Elektrik Güç Sistemleri Şebeke Arz Güvenliği alanında akademisyen olarak çalışan Dr. Sinan Küfeoğlu'nun yerel bir medyada yayınlanan videosu sosyal medyada gündem oldu. Enerji alanında akademisyen olarak çalışan Küfeoğlu, konuşmasına "Türkiye'nin cari açığının en önemli sebebini enerji ithalatı olduğu" ifadesiyle başlayarak 'Avrupa'da katıldığı enerji konulu konferanslarda ne Türkiye'nin ne de kendisinden başka Türk'ün adını görememekten yakınıyor. Videonun hızlıca yayılmasının ardından Twitter'da birçok kullanıcı tarafından Küfeoğlu'nun 'isyanı' haklı bulundu.

Youtube'da yayınlanan videoda kendisinden kısaca bahseden Küfeoğlu, ODTÜ'den mezun olduğunu, önce Finlandiya'ya giderek Helsinki Teknoloji Üniversitesi'nde master ve doktora yaptığını ve Cambridge Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olduğunu anlatıyor.

Konferanslara düzenli olarak katılan ülkeler arasında İran, Mısır, Güney Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin olduğunu ancak Türkiye'nin yer almadığını belirten Küfeoğlu, öğrendiklerini Türkiye'de dile getirmek istediğini ancak konuşma yapmak için başvurduğu üniversitelerin yanıt dahi vermediğini anlatıyor.

"Başbakan'a yazdım yanıt alamadım"

Türkiye'nin enerji alanındaki eksiklerini dile getirmek için Başbakan'a yazdığını ancak yanıt alamadığını öne süren Küfeoğlu, Enerji Bakanı ile görüşmek istediğini ancak 1 yıldır ses çıkmadığını ifade ediyor.

"Avrupa Komisyonu Türkiye'yi zorla davet etti"

27 dakikalık videoda, Brüksel'de düzenlenen son toplantıya Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'yi zorla davet ettiğini, TEİAŞ'tan birkaç daire müdürünün kayıt olduğunu anlatan Küfeoğlu, toplantı günü katılımcıların salonda olmadığını, Brüksel'e gidip turistik gezi yaptıklarını ve görüşmelere bir kez olsun katılmadıklarını ileri sürüyor.

"Hiçbiri İngilizce bilmedikleri için Eyfel Kulesi'ni ziyaret edip toplantıya katılmadan geri dönmüşler"

Daha önce Fransa'da benzer bir olayın yaşandığını aktaran Küfeoğlu, "Enerji Bakanlığı'ndan kalabalık bir grup Paris'e gitmiş, hiçbiri İngilizce bilmedikleri için Eyfel Kulesi'ni ziyaret edip toplantıya katılmadan geri dönmüşler" dedi.

Küfeoğlu, Bayburt Üniversitesi'ni bu projelere dahil etmek istediğini ancak irtibat kurmaya çalıştığı rektörün kendisiyle görüşmediğini iddia ediyor.

Cambridge'li Türk akademisyenin 'isyanı' sosyal medyada gündem oldu

Twitter'da atılan işte o Tweetler: