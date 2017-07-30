T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cambridge'li Türk akademisyenin 'isyanı' sosyal medyada gündem oldu

"Hiçbiri İngilizce bilmedikleri için Eyfel Kulesi'ni ziyaret edip toplantıya katılmadan geri dönmüşler"

30 Temmuz 2017 16:56

İngiltere'de Cambride Üniversitesi'nde Elektrik Güç Sistemleri Şebeke Arz Güvenliği alanında akademisyen olarak çalışan Dr. Sinan Küfeoğlu'nun yerel bir medyada yayınlanan videosu sosyal medyada gündem oldu. Enerji alanında akademisyen olarak çalışan Küfeoğlu, konuşmasına "Türkiye'nin cari açığının en önemli sebebini enerji ithalatı olduğu" ifadesiyle başlayarak 'Avrupa'da katıldığı enerji konulu konferanslarda ne Türkiye'nin ne de kendisinden başka Türk'ün adını görememekten yakınıyor. Videonun hızlıca yayılmasının ardından Twitter'da birçok kullanıcı tarafından Küfeoğlu'nun 'isyanı' haklı bulundu.

Youtube'da yayınlanan videoda kendisinden kısaca bahseden Küfeoğlu, ODTÜ'den mezun olduğunu, önce Finlandiya'ya giderek Helsinki Teknoloji Üniversitesi'nde master ve doktora yaptığını ve Cambridge Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olduğunu anlatıyor.

Konferanslara düzenli olarak katılan ülkeler arasında İran, Mısır, Güney Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin olduğunu ancak Türkiye'nin yer almadığını belirten Küfeoğlu, öğrendiklerini Türkiye'de dile getirmek istediğini ancak konuşma yapmak için başvurduğu üniversitelerin yanıt dahi vermediğini anlatıyor.

"Başbakan'a yazdım yanıt alamadım"

Türkiye'nin enerji alanındaki eksiklerini dile getirmek için Başbakan'a yazdığını ancak yanıt alamadığını öne süren Küfeoğlu, Enerji Bakanı ile görüşmek istediğini ancak 1 yıldır ses çıkmadığını ifade ediyor.

"Avrupa Komisyonu Türkiye'yi zorla davet etti"

27 dakikalık videoda, Brüksel'de düzenlenen son toplantıya Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'yi zorla davet ettiğini, TEİAŞ'tan birkaç daire müdürünün kayıt olduğunu anlatan Küfeoğlu, toplantı günü katılımcıların salonda olmadığını, Brüksel'e gidip turistik gezi yaptıklarını ve görüşmelere bir kez olsun katılmadıklarını ileri sürüyor.

"Hiçbiri İngilizce bilmedikleri için Eyfel Kulesi'ni ziyaret edip toplantıya katılmadan geri dönmüşler"

Daha önce Fransa'da benzer bir olayın yaşandığını aktaran Küfeoğlu, "Enerji Bakanlığı'ndan kalabalık bir grup Paris'e gitmiş, hiçbiri İngilizce bilmedikleri için Eyfel Kulesi'ni ziyaret edip toplantıya katılmadan geri dönmüşler" dedi.

Küfeoğlu, Bayburt Üniversitesi'ni bu projelere dahil etmek istediğini ancak irtibat kurmaya çalıştığı rektörün kendisiyle görüşmediğini iddia ediyor.

Cambridge'li Türk akademisyenin 'isyanı' sosyal medyada gündem oldu

Twitter'da atılan işte o Tweetler: 

 

 

 

ETİKETLER

CambridgeTürkakademisyenisyanısosyal medyagündem oldubayburtmaster

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24