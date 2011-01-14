T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cambridge Üniversitesi'nde de 'porno' tartışması

Cambridge Üniversitesi öğrenci birliğinin düzenleyeceği bir oturuma porno yıldızlarını ve striptizcileri davet etmesi tartışma yarattı.

14 Ocak 2011 02:00

T24 - İngiltere'de üniversitede pornoyu tartışmaya başladı. Cambridge Üniversitesi öğrenci birliğinin düzenleyeceği bir oturuma porno yıldızlarını ve striptizcileri davet etmesi tartışma yarattı. Öğrenci birliği bu konunun da akademik çerçevede tartışılması gerektiğini savunuyor.
 
Bilgi Üniversitesi’nden sonra, dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde ikinci sırada yer alan İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nde de porno krizi yaşanıyor.

802 yıllık tarihinde devlet adamlarını, siyasetçileri ağırlayan üniversitenin öğrenci birliğinin önümüzdeki günlerde düzenleyeceği oturuma porno yıldızlarını ve striptizcileri davet etmesi tartışma yarattı.

Öğrenci birliğinin başkanı Lauren Davidson “Her yaştan insan artık porno içerikli videolara erişebiliyor. Bu yüzden de siyaset, dış politika, medya gibi sürekli ele aldığımız konular dışında bu konuyu tartışmak istedik. Umarız akademik bir tartışma olur” dedi.

Bazı öğrenciler ve öğretim üyeleri, 81 üyesi ile dünyada en çok Nobel ödülü almış olan kurumda 17 Şubat’ta gerçekleştirilecek oturumun ertelenmesini istedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24