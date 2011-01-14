Cambridge Üniversitesi'nde de 'porno' tartışması

T24 - İngiltere'de üniversitede pornoyu tartışmaya başladı. Cambridge Üniversitesi öğrenci birliğinin düzenleyeceği bir oturuma porno yıldızlarını ve striptizcileri davet etmesi tartışma yarattı. Öğrenci birliği bu konunun da akademik çerçevede tartışılması gerektiğini savunuyor.



Bilgi Üniversitesi’nden sonra, dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde ikinci sırada yer alan İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nde de porno krizi yaşanıyor.

802 yıllık tarihinde devlet adamlarını, siyasetçileri ağırlayan üniversitenin öğrenci birliğinin önümüzdeki günlerde düzenleyeceği oturuma porno yıldızlarını ve striptizcileri davet etmesi tartışma yarattı.

Öğrenci birliğinin başkanı Lauren Davidson “Her yaştan insan artık porno içerikli videolara erişebiliyor. Bu yüzden de siyaset, dış politika, medya gibi sürekli ele aldığımız konular dışında bu konuyu tartışmak istedik. Umarız akademik bir tartışma olur” dedi.

Bazı öğrenciler ve öğretim üyeleri, 81 üyesi ile dünyada en çok Nobel ödülü almış olan kurumda 17 Şubat’ta gerçekleştirilecek oturumun ertelenmesini istedi.