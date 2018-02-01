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Cambridge Düşesi'nin tercihi Türk Modacı Erdem Moralıoğlu

Kate Middleton, Moralıoğlu imzalı elbise giydi

01 Şubat 2018 11:18

Birleşik Krallık Prensi Williamın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, İsveç Prens ve Prensesi tarafından düzenlenen yemekte Türk modacı Erdem Moralıoğlu imzalı elbise giydi.

İngiliz Daily Mail gazetesi de İsveç'in başkenti Stockholm'de İngiltere Büyükelçiliğinde düzenlenen yemekte şıklığıyla ön plana çıkan Middleton'ın, Türk modacı Erdem Moralıoğlu imzalı bir elbise tercih ettiğini vurgulayarak  çiçek desenli elbisenin fiyatının  1,945 İngiliz sterlini (yaklaşık 11 bin lira) olduğu yazdı.
 
Kate Middleton, daha önce de  Erdem Moralıoğlu imzası taşıyan bir palto giymişti.

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