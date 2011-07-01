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Dünya

CAMBRIDGE DÜŞESİ'NDE MORALIOĞLU İMZASI LONDRA (A.A)

01 Temmuz 2011 18:45

-CAMBRIDGE DÜŞESİ'NDE MORALIOĞLU İMZASI LONDRA (A.A) - 01.07.2011 - İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate, Erdem Moralıoğlu imzalı elbiseyle Kanada ziyaretine başladı. Eşi ile birlikte ilk resmi yurtdışı ziyaretini yapan Kate, babası Türk, annesi İngiliz olan Kanada doğumlu dünyaca ünlü modacı Erdem Moralıoğlu'nun lacivert dantelli elbisesini giyerek, Ottowa havalimanına indi. Cambridge Düşesinin Kanada doğumlu bir tasarımcının elbisesini giymeyi tercih etmesi, "jest" olarak yorumlandı. "Erdem" markasını İngiltere'de birçok ünlü isim tercih ediyor. 33 yaşındaki Erdem Moralıoğlu, son yıllarda Londra moda haftası başta olmak üzere birçok yerde sağladığı başarısı ve tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Kraliyet çifti sekiz günlük Kanada ziyaretlerinin ardından, ABD'ye gidecek.

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