Cambridge Düşesi Middleton rüzgarın azizliğine uğradı

Cambridge Düşesi Kate Middleton, Yeni Zelanda’da uçaktan indiği sırada rüzgar nedeniyle eteği açılınca zor anlar yaşadı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en gözde üyelerinin uluslararası seyahati başladı.. Düşes Kate Middleton, Prens William ve bebekleri Prens George, Yeni Zelanda'ya gitti.

Uçaktan kucağında Prens George ile birlikte inen Düşes Middleton her ziyarette olduğu gibi yine rüzgarın azizliğine uğradı. Baştan ayağa kırmızı giyinen Düşes açılan eteğini kucağında oğlu da olduğu için tutmakta zorlandı.

Gittiği her yerde ilgi odağı olan Düşes Middleton bu kez kucağında taşıdığı minik oğluna 'rol kaptırdı.' Yerli halkın karşıladığı Kraliyet ailesi geleneksel gösterileri izlerken tüm gözler küçük prens George'un üzerindeydi.