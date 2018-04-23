Cambridge Düşesi Kate Middleton üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi

İngiltere'de Kraliyeti'nin veliahtı Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton 3. çocuğunu doğurdu. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu açıklandı.

Kensington Sarayı, Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın bir erkek çocuk doğurduğunu ve bebeğin ağırlığının 3.8 kilogram olduğunu duyurdu.

Açıklamada anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

St.Mary Hastanesi'nde dünyaya gelen ve çiftin 3. çocuğu olan bebek İngiltere tahtına çıkışta 5. sırada bulunuyor.

Bebek ayrıca 92 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in 6. torununun çocuğu olma özelliği de taşıyor.

Kate ve Prens William'ın George ve Charlotte adlı 5 ve 3 yaşlarında 2 çocuğu daha bulunuyor