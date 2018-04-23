T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cambridge Düşesi Kate Middleton üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi

Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu açıklandı

23 Nisan 2018 18:36

İngiltere'de Kraliyeti'nin veliahtı Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton 3. çocuğunu doğurdu. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu açıklandı.

Kensington Sarayı, Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın bir erkek çocuk doğurduğunu ve bebeğin ağırlığının 3.8 kilogram olduğunu duyurdu.

Açıklamada anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

St.Mary Hastanesi'nde dünyaya gelen ve çiftin 3. çocuğu olan bebek İngiltere tahtına çıkışta 5. sırada bulunuyor.

Bebek ayrıca 92 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in 6. torununun çocuğu olma özelliği de taşıyor.

Kate ve Prens William'ın George ve Charlotte adlı 5 ve 3 yaşlarında 2 çocuğu daha bulunuyor

ETİKETLER

Kate Middeltoncambdridge düşesikraliyet ailesiprensveliaht

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24