Cambridge Analytica skandalı | ABD'de "Facebook'u sil" kampanyası başlatıldı

Facebook’un, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası için çalışan Cambridge Analytica şirketinin, 50 milyon kullanıcısının bilgilerini kullandığı iddialarını araştırdığını açıklamasının ardından skandal büyüyor.

Facebook, politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Cambridge Analytica ile çalışmaya son verirken şirketten yapılan açıklamada ise iddiaların gerçekleri yansıtmadığı öne sürüldü.



Ancak şirket yöneticilerinin Channel 4 News’ün kimliğini gizleyen muhabirlerine dünya genelindeki seçim kampanyalarını etkilemek için kullandıkları yöntemleri böbürlenerek anlattığı öne sürüldü.

Olaya tepki gösteren ABD'liler “Facebook’u Sil” kampanyası başlattı.

TIKLAYIN: Cambridge Analytica skandalı | Görevden alınan CEO: Trump'ın seçilmesinde önemli bir rol oynadık