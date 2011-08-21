-Çamaşır suyu içen çocuk öldü KAYSERİ (A.A) - 21.08.2011 - Kayseri'de yanlışlıkla çamaşır suyu içerek ölen çocuğun ailesi hakkında İl Sağlık Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunuldu. Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde çamaşır suyunu su zannederek içen 6 yaşındaki İbrahim Bozdağ, bir süre sonra fenalaşınca zehirlendiğini anlayan yakınları tarafından kusturuldu. Daha sonra Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İbrahim Bozdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İl Sağlık Müdürlüğü, ''dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme'' gerekçesiyle çocuğun ailesi hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürü Dr. Kadir Çetinkara, özellikle yaz aylarında bu tür olayların arttığını, bu vakaları önlemek için bundan sonra sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Bu tür zehirlenme olaylarının önlenmesi için ailelerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Çetinkara, şunları kaydetti: ''Yanlışlıkla içtiği çamaşır suyu nedeniyle hayatını kaybeden çocuğun ailesi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Geçtiğimiz günlerde ilimizde benzer bir olay daha yaşanmıştı. O olayın sorumluları hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Bildiğim kadarıyla bu konuda Türkiye'de ilk kez bir uygulama başlattık. Bu tür vakaların artmasını önlemek için bundan sonra sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Çamaşır suyu gibi kimyasal maddeler kavanoz, su şişesi veya kola şişesine konularak adeta bu olaylara davetiye çıkarılıyor. Aileleri bu konuda daha dikkatli olmaya davet ediyoruz.'' Çamaşır suyu ve deterjan gibi kimyasal maddeleri içerek zehirlenen çocuklara müdahale konusunda da yanlış uygulamalar tespit ettiklerini ifade eden Çetinkara, kimyasalı içen çocuklar kusturularak iç organların ikinci kez zarar görmesine neden olunduğunu bildirdi. Kimyasal madde içen kişinin kusturulmaması gerektiğine dikkati çeken Çetinkara, bu durumda en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.