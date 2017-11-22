T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çamaşır suyu içen çocuk hastaneye kaldırıldı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde çamaşır suyu içen 2 yaşındaki E

22 Kasım 2017 18:25

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde çamaşır suyu içen 2 yaşındaki E.Ş. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde meydana geldi. 2 yaşındaki E.Ş. evde yanlışlıkla çamaşır suyu içti. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi çağırıldı. 112 ekibi tarafından yapılan ilk müdahale ardından küçük çocuk ambulansla Bafra İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan E.Ş. ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan AYDEMİRBAFRA Samsun DHA SAMSUN BafraMahallesiAilesininBafraDevlet HastanesiHayatiSamsun Ondokuz MayısTıp Fakültesi Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24