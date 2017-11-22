Çamaşır suyu içen çocuk hastaneye kaldırıldı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde çamaşır suyu içen 2 yaşındaki E.Ş. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde meydana geldi. 2 yaşındaki E.Ş. evde yanlışlıkla çamaşır suyu içti. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi çağırıldı. 112 ekibi tarafından yapılan ilk müdahale ardından küçük çocuk ambulansla Bafra İlçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan E.Ş. ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

