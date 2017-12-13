Çamaşır makinesinin altından PKK sığınağı çıktı

AĞRI, (DHA) - AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda boş bir evin mutfağında bulunan çamaşır makinesinin altında girişi tespit edilen sığınak bulundu. Sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt İlçesi Güngören Köyü mevkiinde terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, operasyon kapsamında köyde bulunan bir boş evde arama yaptı. Aramada, evin mutfak bölümünde bulunan çamaşır makinesinin altında, bir sığınağın girişi tespit edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından sığınakta yapılan aramada KCK asayiş yazılı 2 yelek, 9 piknik tüpü, 3 piknik tüpü başlığı, 8 kilogram zeytin, 20 konserve, 29 paket helva, 10 piknik tipi reçel, 9 poşet hamburger ekmeği, 24 poşet lavaş ekmek, 12 adet 500 gramlık çay, 10 kilogram küp şeker, 2 kilogram çivi, 4 boş çuval ile birer kazma, kürek, balyoz ve keser ele geçirildi. Yaşam malzemeleri imha edilirken, sığınak da kullanılmaz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız devam ettiği bildirildi.