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CAM SİLERKEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ İSTANBUL (A.A)

15 Aralık 2010 18:56

-CAM SİLERKEN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ İSTANBUL (A.A) - 15.12.2010 - Kadıköy'de temizliğe gittiği evin penceresinden düşen bir kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Suadiye Çolak İsmail Sokak'taki bir apartmanda oturan Erdinç Ahmet G'nin evine temizliğe giden Gültekiye Özmen (47), mutfak penceresini sildiği sırada dengesini kaybetti. Yere düşmemek için sildiği camın çerçevesine tutunmaya çalışan Özmen, çerçeveyle birlikte 3. kattan zemine düştü.  Olay yerinde hayatını kaybeden Özmen'in cesedi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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