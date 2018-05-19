Cam silerken 2'nci kattan düşen kadın yaralandı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, temizliğe yardım etmek için gittiği komşusunun 2\'nci kattaki evinde, cam silerken dengesini kaybedip düşen Ülkü A.(44), yaralandı.

Olay, Asma Mahallesi Kömürlü Sokak’ta meydana geldi. Ülkü A., komşusuna yardım için gittiği 3 katlı binanın 2\'nci katındaki evinde cam silerken dengesini kaybedip, yaklaşık 7 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Yaralanan Ülkü A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ülkü A.\'nın ayak ve belinde kırıklar olduğu belirtildi.

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