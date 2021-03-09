Cam karaborsaya düştü: Bir kişinin evinde cam kırılsa takamayacak durumdayız

Mahalle arasındaki camcılardan inşaatçılara kadar birçok sektör cam bulamamaktan şikâyetçi. Sektörde faaliyet gösteren işletmeler camın karaborsaya düştüğünü söylerken, cam üreticileri pandemi nedeniyle sorunlar yaşandığını, cam üretim hatları da bakıma girdiği için üretimin azaldığını söylüyor. "Cam resmen karaborsaya düştü" diyen Ankara Camcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Keser, "Şu an bir kişinin evinde cam kırılsa cam takamayacak durumdayız” dedi.

Hürriyet’ten Burak Coşan imalı habere göre, Ankara Camcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Keser, yaklaşık 1 yıldır cama ulaşmakta zorluk yaşadıklarına dikkat çekti. Pandeminin başlamasıyla birlikte sorunların ortaya çıktığına vurgu yapan Keser, “Şişecam Türkiye’deki en büyük cam tedarikçisi. Sorununun ne zaman çözüleceği konusunda da bir bilgi alamıyoruz. Esnaf mağduriyet yaşıyor. Ürün bulamadığımız gibi çok yüksek zamlarla da karşı karşıyayız. Cam resmen karaborsaya düştü. Geçen yıl 65 TL’ye aldığımız 1 metre camın fiyatı 115 TL’ye kadar çıktı. Şu an bir kişinin evinde cam kırılsa cam takamayacak durumdayız” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Meclisi Yönetim Kurulu üyesi Hilmi Yıldız da, “2020’nin mart, nisan, mayıs aylarında bir anda kapanma durumuna geçildi. Üretim hatları kapandığı zaman 4-5 ayda ancak devreye giriyor. Bu da cam üretiminde sıkıntılara neden oldu. Yaşanan sıkıntılı durumun ikinci çeyrekte yavaş yavaş azalmasını bekliyoruz. Şimdi ABD’den cam alalım dediğimizde dahi istediğimiz kadar ürün alamıyoruz” ifadelerini kullandı.