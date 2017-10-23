Cam işçileri yürüyüş eylemini bitirdi, yarın otobüsle İstanbul'a gidecekler

Engin ÖZMEN- Mehmet YİRUN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nde işten çıkarıldıktan sonra İstanbul\'a doğru yürüyüşe geçen ve valilik yasağı üzerine bir akaryakıt istasyonunda bekleyen 90 cam işçisi ve yakınlarının eylemi sona erdi. İşçiler adına konuşan Aydın Şahin, fabrika yönetiminin kendilerine Eskişehir fabrikası için teklifte bulunduğunu ifade ederek, \"Yönetim Eskişehir fabrikası için başvurup yapmamızı ve taleplerinizi değerlendireceklerini söyledi. Biz eylemi burada sonlandırıyoruz. Yarın otobüslerle İstanbul Tuzla\'daki genel merkeze gideceğiz\" dedi.

Lüleburgaz\'ın Büyükkarıştıran Beldesi\'nde kurulu Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası\'nda çalışan 90 işçi, fırının kapatılması nedeniyle işten çıkarıldı. Lüleburgaz\'da 17 gün hak arayışında bulunan işçiler sonuç alamayınca geçen cuma günü kendilerine destek veren aileleri ve sendikacılarla birlikte Şişecam\'ın İstanbul Tuzla\'daki genel merkezine yürüyüş başlattı. Ancak Kırklareli Valiliği yürüyüşü yasakladı. Bunun üzerine işçiler, geçen cumartesi gecesi Lüleburgaz\'daki bir akaryakıt istasyonunda bekleme kararı aldı. İki gündür akaryakıt istasyonunda duran işçiler için jandarma ve çevik kuvvet ekipleri de geniş güvenlik tedbirleri aldı.

İşçiler, fabrika yönetiminin bugün kendileri için düzenleyeceği toplantının sonucunu bekledi. Yönetim, eylem yapan işçilere Eskişehir fabrikasında çalışmak için başvuru yapmalarını, uygun görecekleri kişileri yeniden işe alacaklarını bildirdi. Bunu kabul etmeyen işçiler, akaryakıt istasyonundaki bekleyişlerini tamamlayıp, Lüleburgaz\'a dönme kararı aldı. Oturdukları masaları ve sandalyeleri toplayan işçiler otobüslerle ilçeye döndü.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİLER

İşçiler adına konuşan Aydın Şahin, fabrikanın teklifini kabul etmediklerini ve yarın otobüslerle İstanbul Tuzla\'ya giderek fabrika genel merkezi önünde basın açıklama yapacaklarını söyledi. Şahin, \"En başından beri söylemiştik, hiçbir şekilde muhatap alınmıyorduk. 17 günün sonucunda bir yürüyüşe başladık. Yürüyüşümüzün niyetini daha önce de paylaşmıştık. Sesimizi daha yüksek şekilde Şişecam\'a duyurmak için yürüyüş başlattık. Bu yürüyüşün ikinci gününde engelleme ile karşılaştık. Bu engelleme esnasında da Şişecam yönetim kurulunun bizimle ilgili olarak bir görüşme yapacağına ilişkin bilgi aldık. Ve o toplantının sonucunu beklemeye başladık. Bugün o toplantının sonucu saat 17.00\'ye doğru bizlere geldi. Yine aynı katı ve dayatmaca tutumlarını devam ettirdikleri, Eskişehir\'e gitmemiz konusunda başvuruları değerlendirme konusunda bir teklif bu. Daha önce uygulanan teşvik, işten ayrılmak için artı ücret teklifini yenilediler. Halen 90\'da 90 garantisi bile yok\" dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte son bir değerlendime toplantısı yaptıklarını anlatan Şahin şunları söyledi:

\"Lüleburgaz\'dan çıkışımızda olduğu gibi iş, aş, adalet sloganıyla İstanbul Tuzla\'yı hedef koymuştuk. Şişecam Genel Merkezi\'nin önünde, bunu orada gerçekleştirmek için yarın bütün dostlarımız ve çocuklarımızla, bize destek olan herkesle birlikte otobüslerle Tuzla\'ya harekete geçiyoruz. Saat 12.30\'da bu taleplerimizi dile getiren bir açıklamamız olacaktır. Eğer olursa işverenimizi tekrar muhatap alırsak, iletmek istiyoruz.\"

OTOBÜSLE GİDECEKLER

İşten çıkarılan 90 işçi, yarın Kırklareli\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nden otobüslerle İstanbul\'a gideceklerini belirtirken, akaryakıt istasyonundaki güvenlik güçleri de toplanarak alandan ayrıldı.



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