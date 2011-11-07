-Cam içinde canlı gül ISPARTA (A.A) - 07.11.2011 - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Gül ve Gül Ürünleri Araştırma Uygulama Merkezi (GÜLAR), ''Dikensiz gül'' projesinden sonra ''güller dalında güzel'' anlayışıyla topraksız cam tüp içinde canlı gül yetiştirdi. SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu, insanların gülleri dalından koparak birbirlerine hediye ettiklerini, ancak dalından kopan gülün ise ömrünün kısa olduğunu belirtti. Hediye edilen gülün ömrünü uzatmak ve gül ihracatında alternatifler sunmak amacıyla GÜLAR'da laboratuvar ortamında stabilize edilmiş tüpler içinde canlı güller yetiştirdiklerini söyleyen İbicioğlu, bu tüpleri de ''Cam tüplü canlı hediyelik gül'' projesiyle hediyelik eşya şeklinde tasarladıklarını kaydetti. GÜLAR Müdürü Prof. Dr. Fatih Ali Canlı tarafından hazırlanan proje kapsamında gülün topraktan alacağı besinleri cam tüplerin içine yerleştirilen başka bir besin maddesinden elde ettiğini anlatan İbicioğlu, cam içinde kalan gülün istenilen ölçüde büyüyebildiğini söyledi. İlk çalışma kapsamında gülün bir ay cam tüpün içinde kalabildiğini belirten İbicioğlu, bir aydan sonra da gülün saksıya ya da bahçeye aktarılabileceğini bildirdi. İnsanların artık birbirlerine bir gün ya da bir kaç gün sonra solacak gül vermeyeceklerini dile getiren İbicioğlu, ''Cam tüplü canlı hediyelik gül projesiyle artık güller dalında kalacak ve sevdiğinize verdiğiniz gül ölümsüzleşecek. Sevgi sembolü olan güller kesilmeyecek, koparılmayacak, solmayacak, bir köşede yaşayacak'' diye konuştu. Rektör İbicioğlu, cam tüplü canlı hediyelik gül için önümüzdeki yıl seri üretime başlayacaklarını söyledi.