Cam filmine yüzde 70 şartı getiriliyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın geçen hafta düzenlediği toplantıda cam filmlerine yönelik alınan kararlara göre araçlarda sürücünün 180 derece ön görüş alanı içerisinde sağ ve solunda kalan yan camlara ışık geçirgenliğinin en az yüzde 70 olması şartıyla cam film uygulanabilecek.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçen hafta düzenlenen toplantıda cam filmi tartışmasına son nokta konuldu. Toplantıda Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 14. maddesinde yapılması planlanan değişiklikler tasarı haline getirildi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na sunulan tasarıda, “Araçların ön camına hiçbir şekilde cam filmi uygulaması yapılamaz. Sürücünün 180 derece ön görüş alanı içerisinde sağ ve solunda kalan yan camlara cam filmi ile birlikte camın toplam ışık geçirgenliğinin en az yüzde 70 olması şartıyla cam film uygulanabilir” denildi.

Uygulama kendinden film camlı araçlar için geçerli değil. Yani camlarında R43 olan araçlar ceza almayacak.