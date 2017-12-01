Çam fidanı için metlerce kuyruk oluştu

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, Şahinbey belediyesi tarafından dağıtılacak 400 bin fidandan almak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıtılan fidanların çevreye büyük yarar sağlayacağını söyledi.

Balıklı Parkı\'nda kurulan stantlarda yapılan fidan dağıtımına; Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan ile çok sayıda kişi katıldı. Dağıtılan fidanlardan almak isteyenler sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. Alana getirilen top çam fidanları poşetlendikten sonra dağıtılmaya başlandı. Fidanları ücretsiz olarak dağıttıklarını söyleyen Tahmazoğlu, çiftçilere yönelik çalışmalarında devam edeceğini anlatarak şöyle konuştu:

\"Peygamber efendimiz ‘yarın kıyamet kopacağını belseniz elinizdeki fidanı dikin’ buyuruyor. Yani yeşillendirmek, şehri güzelleştirmek, havasını temizlemek gerçekten çok önemli. Bizde göreve geldiğimiz günden bu yana ücretsiz fidan dağıtımı yaparak daha yeşil bir Gaziantep, daha yeşil bir Şahinbey hedefliyoruz. Kendi belediyemiz olarak zaten 561 park yaparak kendi bölgemizi ağaçlandırdık, yeşillendirdik. Vatandaşın kendi mülkiyetinde olan, ister evinin bahçesine, ister mezarlığına, ister köyüne nereye olursa olsun yeter ki ağaç diksin, şehrimizi güzelleştirsin. Şu ana kadar 1 milyon 200 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Şu anda 400 bin çam fidanı dağıtıyoruz. Bununla bunula kalmayacak, özellikle çiftçiler için hem fıstık hem de zeytin fidanının ücretsiz dağıtımı yapacağız. Bunun şu anda hazırlığını yapıyoruz. 15 gün önce zaten çiftçilerimiz için tohumluk buğday ve gübre dağıtımı yapmıştık. Yine hayvan yemi ve güve dağıtımı inşallah gerçekleştireceğiz. Amacımız şehrimizi daha yeşil, daha güzel, daha yaşanabilir bir şekle dönüştürmek.\"



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