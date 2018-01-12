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Çam ağacı, 2 otomobilin üzerine devrildi

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir çam ağacı, park halinde duran 2 otomobilin üzerine devrilerek hasara neden oldu

12 Ocak 2018 19:15

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, bir çam ağacı, park halinde duran 2 otomobilin üzerine devrilerek hasara neden oldu.
Bugün, saat 10.30 sıralarında, Basın Sitesi Mahallesi\'ndeki bir kaldırımda bulunan ve kökünün çevresine kilit parke taşı döşeli olan büyük bir çam ağacı, park halinde duran ve içerisinde kimse bulunmayan 35 H 034 ile 35 ENN 30 plakalı otomobillerin üzerine devrildi. O sırada otomobillerde ve sokakta kimse bulunmadığı için zarar gören olmazken, araçlarda hasar oluştu. Ağacın devrildiğini görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla ağacı kaldırdı. Ağacın kaldırılmasıyla sokak araç trafiğine açıldı.

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