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Dünya

ÇALNAN VAN GOGH TABLOSU İÇİN ÖDÜL  ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2010 20:08

-ÇALNAN VAN GOGH TABLOSU İÇİN ÖDÜL  ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Mısırlı işadamı Necip Savirisi, başkent Kahire'deki bir müzeden çalınan ünlü Hollandalı ressam Van Gogh'un "Gelincikler" adlı tablosunu getirene veya konuyla ilgili bilgi verenlere para ödüllü vereceğini belirtti.   Mısır'da İngilizce yayımlanan "The Egyptian" gazetesinin haberine göre, Orascom Telekom gibi dev yatırımlara sahip milyarder işadamı Savirisi, Kahire'deki Mahmud Halil Müzesi'nden çalınan tabloyu getireni veya konuyla ilgili doğru bilgi veren kişi veya kişileri, 1 milyon Mısır paundu (yaklaşık 330 bin TL) ile ödüllendireceğini söyledi. Olayla ilgisi bulunduğu ileri sürülen Mısır Kültür Bakan Yardımcısı ile birlikte 8 kişinin gözaltına alındığı belirtilen haberde, polisin, hırsızlık günü müzedeki 50 güvenlik kamerasından sadece 7 tanesinin çalıştığını tespit ettiği kaydediliyor.  Çeşitli kaynaklar, 21 ağustosta çalınan tablonun, 50 milyon dolar (yaklaşık 72 milyon TL) değerinde olduğunu belirtiyor.

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