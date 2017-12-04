ÇALMADAN ÖNCE MÜŞTERİ DE BULMUŞLAR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'dan yola çıkan mal yüklü kamyonları, sürücüleri mola verdikleri sırada çalan ve yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yapan 13 kişilik oto hırsızlığı çetesi, 4 ayrı ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yapmadan önce kamyonlardaki para edecek eşyalar için müşteri buldukları da ortaya çıktı.

5 AY TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri son aylarda artan yüklü kamyon çalınma olayları üzerine soruşturma başlattı. Polis ekipleri savcılık izniyle başladıkları operasyonda 5 ay boyunca fiziki ve teknik takip yaparak kamyon çalan şebekeyi ortaya çıkardı.

4 İLDE ORTAK OPERASYON YAPILDI

Şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, İstanbul, Giresun, Kocaeli ve Bilecik\'te daha önce tespit ettikleri 13 ayrı eve ve Kocaeli\'nde bulunan bir depoya baskın yaptı. Baskınlarda aralarında çete başı Çoşkun G. (48) ve yardımcısı Ergun Ç.(23)\'nin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldığı çok sayıda eşya da ele geçirildi.

ÖNCE MÜŞTERİ BULUP SONRA ÇALMIŞLAR

Oto Hırsızlık Büro Amirliği\'nde sorgulanan şüphelilerin kamyon park yerlerini dolaşarak çalabilecekleri, para edecek eşyalarla yüklü kamyonları tespit ettikleri, daha sonra telefonla irtibat kurarak çalmayı düşündükleri mallara önce müşteri buldukları öğrenildi. Normal fiyatının yarı fiyatına malı satmak üzere anlaşan hırsızların daha sonra kamyonları çaldıkları, sahte plaka takarak malı teslim ettikleri öğrenildi.

DOLU SANDIKLARI BOŞ BİRA ŞİŞELERİNİ DE ÇALMIŞLAR

Polis soruşturmasında şüphelilerin, bir hırsızlık sırasında içinde dolu bira şişeleri bulunduğunu sandıkları bir kamyonu çaldıkları ancak şişelerin boş olduğunu anladıklarında aralarında kavga ettikleri ve kamyonu içindekilerle birlikte terk ettikleri belirlendi.

3 MİLYON LİRALIK VURGUN

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin, içinde demir, bira ve giyecek yüklü 5 kamyon ile, 1 otomobil çaldıkları tespit edildi. Şebekenin bugüne kadar yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Daha önce benzer suçlardan polise geliş kaydı da bulunan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

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-Operasyon anı

-Baskın yapılan adreslerde aramalar

-Ele geçen malzemeler

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Genel ve detaylar