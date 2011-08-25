T24 LogoT24 Logo
Dünya

Callud: Operasyon bitirilirse Kaddafi iktidarını kazanır   KAHİRE (A.A) 

25 Ağustos 2011 00:11

-Callud: Operasyon bitirilirse Kaddafi iktidarını kazanır    KAHİRE (A.A) - 24.08.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin eski sağ kolu Abdüsselam Callud, NATO'nun operasyonunu bitirmesi halinde Kaddafi'nin iktidarını yeniden kazanabileceğini söyledi. Libyalı muhaliflere katılan Callud, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin Libya içinde ortadan kaybolabileceğini, NATO operasyonlarının bittiğindeyse destekçilerini geri toplayabileceğini düşündüğünü belirtti. Kaddafi'nin hala başkent Trablus'ta olduğuna inandığını ifade eden Callud, "Muhalifler yolları açmalı. Yolları açtıktan sonra Kaddafi kadın kıyafetleri içinde Cezayir sınırı ya da Çad'a gitmek için Trablus'tan ayrılabilir" diye konuştu. Callud, Kaddafi'nin "iktidar sarhoşu" olduğunu da söyledi. Kaddafi'yi iktidara getiren 1969 darbesini yapan cunta içinde yer alan Callud, 1990'larda Kaddafi'nin gözünden düşene kadar Libya'nın iki numaralı ismi olarak biliniyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24