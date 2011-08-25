-Callud: Operasyon bitirilirse Kaddafi iktidarını kazanır KAHİRE (A.A) - 24.08.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin eski sağ kolu Abdüsselam Callud, NATO'nun operasyonunu bitirmesi halinde Kaddafi'nin iktidarını yeniden kazanabileceğini söyledi. Libyalı muhaliflere katılan Callud, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin Libya içinde ortadan kaybolabileceğini, NATO operasyonlarının bittiğindeyse destekçilerini geri toplayabileceğini düşündüğünü belirtti. Kaddafi'nin hala başkent Trablus'ta olduğuna inandığını ifade eden Callud, "Muhalifler yolları açmalı. Yolları açtıktan sonra Kaddafi kadın kıyafetleri içinde Cezayir sınırı ya da Çad'a gitmek için Trablus'tan ayrılabilir" diye konuştu. Callud, Kaddafi'nin "iktidar sarhoşu" olduğunu da söyledi. Kaddafi'yi iktidara getiren 1969 darbesini yapan cunta içinde yer alan Callud, 1990'larda Kaddafi'nin gözünden düşene kadar Libya'nın iki numaralı ismi olarak biliniyordu.