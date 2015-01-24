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Dünya
Deutsche Welle

Çalıştıkları halde yoksullar

İstatistiklere göre Almanya’da 3 milyondan fazla insan çalıştığı halde, yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

24 Ocak 2015 18:30


Federal İstatistik Dairesi'nin rakamlarına göre 2013 yılı sonu itibarıyla Almanya'da 3,1 milyon insan çalıştığı halde yoksulluk sınırının altında gelire sahip. 2008 yılında bu durumda olanların sayısının beş yıl içinde yüzde 25 oranında arttığı kaydedildi. “Çalışan yoksulların” sayısı 2008'de 2,5 milyon olarak tespit edilmişti.

Almanya'da devletten barınma ve çocuk yardımı almasına karşın geliri ortalamanın yüzde 60'ından düşük olanlar yoksulluk tehdidi altında sayılıyor. 2013 yılında bu sınır ayda net 979 euro olarak tespit edildi. İstatistiklere göre nüfusun yüzde 16,1'inin yoksulluk tehdidi altında bulunduğu kaydedildi.

Anketlere göre yoksulluk tehdidi altında olan yaklaşık 379 bin kişi, kirasını doğru düzgün ödeyemiyor. 417 bini ısınmadan, 538 bini ise beslenmeden tasarruf ediyor. Her iki kişiden biri (yaklaşık 1,5 milyon) yılda bir haftalık tatili karşılayamıyor

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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