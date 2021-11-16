Çalıştığı tesiste eşarbı makineye takılan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi!

Mersin’in Akdeniz ilçesinde eşarbı makineye takılan 13 yaşındaki Ula Kerem isimli kız çocuğu hayatını kaybetti.

Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, narenciye paketleme tesisinde çalışan 13 yaşındaki Ula Kerem adlı kızın eşarbı bir anda makineye takıldı.



İş makinesine kapılan kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazsen, Ula Kerem’in yardımına koşan arkadaşı Şehed El İbrahim ise aynı makineye kolunu sıkıştırdı.



Hastaneye kaldırılan Şehed El İbrahim’in tedavisi devam ediyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.