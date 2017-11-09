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Çalıştığı rezidans inşaatında kablo çalarken, suçüstü yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da inşaat işçisi M

09 Kasım 2017 19:25

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da inşaat işçisi M.Ç., çalıştığı rezidans inşaatından 60 bin TL değerinde kablo çalarken, suçüstü yakalandı.
Olay, gece saatlerinde, D-100 kara yolu kenarındaki bir rezidans inşaatında meydana geldi. İnşaattan kablo çalındığını gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, inşaatta işçi olarak çalıştığı tespit edilen M.Ç.’yi çaldığı kabloları otomobilinin bagajına koyarken, suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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