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Çalıştığı okulun kalorifer dairesinde ölü bulundu

Görev yaptığı ilkokulun kalorifer dairesinde ölü bulunan hizmetlinin, kazandan çıkan gazdan zehirlendiği tahmin ediliyor

17 Kasım 2016 01:29

Aydın'ın Buharkent İlçesi'nde, ilkokulda hizmetli olarak çalışan 42 yaşındaki Sezgin Akan, görev yaptığı okulun kalorifer dairesinde kendisinden haber alamayan ailesi tarafından ölü bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre olay, bugün sabah saatlerinde Kamilpaşa İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun kaloriferlerini yakmak için okula giden Sezgin Akan'ın bir süre sonra eve dönmemesi üzerine şüphelenen ailesi, telefona da cevap vermemesi üzerine okula geldi. Okulun kalorifer dairesinde Akan'ı yerde hareketsiz yatarken bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Akan'ın cesedi Buharkent Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kalorifer kazanından çıkan gazdan zehirlendiği tahmin edilen evli ve iki çocuk babası Sezgin Akan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.

 

 

 

 

 

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