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Çalıştığı kurumdan 3 tabanca çaldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA’da çalıştığı resmi kurumdan 3 tabanca çaldığı iddia edilen özel güvenlik görevlisi Ş

22 Haziran 2018 19:18

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA’da çalıştığı resmi kurumdan 3 tabanca çaldığı iddia edilen özel güvenlik görevlisi Ş.V. gözaltına alındı.
Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepez İlçesi Fabrikalar Mahallesi\'ndeki resmi bir kurumdan 3 tabancanın çalınması üzerine soruşturma başlattı. Polis ekipleri, kurumun güvenlik kameralarından tabancayı çalan şüphelinin, kurumun özel güvenlik görevlisi Ş.V. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri Ş.V. ile silahları satın aldıkları tespit edilen E.K, F.K., K.A. ve Z.K.S.\'yi gözaltına aldı. Çalınan tabanca ve mermilere el konuldu.

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