Çalıştığı işyerinin çatısından düşüp öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın Efeler İlçesi\'nde, çalıştığı işyerinin çatısından düşüp, ağır yaralanan 47 yaşındaki Fikret Duran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında Aydın Sanayi ve Ticaret Sitesi (ASTİS) 2. Cadde\'de meydana geldi. Bir beton firmasında çalışan evli ve 2 çocuk babası Fikret Duran, işyerinin çatısındayken dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Duran, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Duran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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