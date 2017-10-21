T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çalıştığı işyerinin çatısından düşüp öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın Efeler İlçesi'nde, çalıştığı işyerinin çatısından düşüp, ağır yaralanan 47 yaşındaki Fikret Duran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

21 Ekim 2017 02:11

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın Efeler İlçesi\'nde, çalıştığı işyerinin çatısından düşüp, ağır yaralanan 47 yaşındaki Fikret Duran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 12.30 sıralarında Aydın Sanayi ve Ticaret Sitesi (ASTİS) 2. Cadde\'de meydana geldi. Bir beton firmasında çalışan evli ve 2 çocuk babası Fikret Duran, işyerinin çatısındayken dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Duran, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Duran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHAEfelerFikret DuranOlayAydın SanayiTicaret Sitesi ASTİSCaddeBir betonAğırDuranAydın Devlet HastanesineTedaviyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24